Giubileo dei Giovani la stazione di Tor Vergata chiude per motivi di ordine pubblico

I treni del Regionale della relazione Roma – Cassino non fermeranno nella stazione di Tor Vergata sabato 2 e domenica 3 agosto. Lo ha disposto la prefettura di Roma per motivi di ordine pubblico vista la concomitanza, nell’area vicina la stazione, delle celebrazioni per il Giubileo dei Giovani. 🔗 Leggi su Romatoday.it

