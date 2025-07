Giubileo dei Giovani giornata speciale per 70 mila ragazzi italiani

Il Giubileo dei Giovani a Roma. Le strade della Capitale sono colorate dalle centinaia di migliaia i ragazzi arrivati per vivere queste giornate di festa e di fede. Per gli oltre 70mila italiani oggi una giornata speciale. Nel pomeriggio infatti si troveranno tutti in piazza San Pietro. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giubileo dei Giovani, giornata speciale per 70 mila ragazzi italiani

In questa notizia si parla di: giubileo - giovani - giornata - speciale

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

#TG2000 - #Giubileo dei #Giovani, giornata speciale per 70 mila ragazzi italiani #31luglio #GiubileodeiGiovani #Giubileo2025 #Roma #TorVergata #SanPietro #PapaLeoneXVI #TV2000 #NEWS @tg2000it Vai su X

#Giubileo dei giovani Oggi #31luglio ore 11: Speciale ‘Giubileo dei Giovani’ dalle 15.30 alle 20: live solo su #Play2000 tutti gli eventi della CEI dedicati ai giovani italiani ore 17: Speciale ‘Giubileo dei Giovani’ ore 18.25: Speciale ‘Giubileo dei Giovani Vai su Facebook

Giubileo dei Giovani, giornata speciale per 70 mila ragazzi italiani; Giubileo dei Giovani 2025 a Roma: tutti gli eventi, come arrivare, dove dormire e mangiare; Giubileo dei giovani, il mondo a Roma per il momento più atteso dell'Anno Santo.

Giubileo dei Giovani, dalla Germania per incontrare Leone XIV - Con la messa di benvenuto in piazza San Pietro, presieduta dall’arcivescovo Rino Fisichella, pro- Lo riporta acistampa.com

Roma, Giubileo dei Giovani 2025: come arrivare a Tor Vergata e cosa sapere - Il Giubileo dei Giovani è ormai entrato nel vivo e fino al 3 agosto animerà Roma con centinaia di migliaia di giovani provenienti da numerosi Paesi nel mondo, per quello che viene considerato l’evento ... Da tg24.sky.it