Giubileo dei giovani da Chicago a Roma | il rocambolesco viaggio della pizza consegnata a Leone XIV

Iniziativa di un ragazzo dell’Ohio ispirato dalla pizza consegnata a Francesco a Napoli. Ha comprato il prodotto surgelato e lo ha affidato a un’amica che partecipa al Giubileo dei giovani e ha intercettato Prevost all’udienza. “L’ha mangiata tutta”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Giubileo dei giovani, da Chicago a Roma: il rocambolesco viaggio della pizza consegnata a Leone XIV

In questa notizia si parla di: giubileo - giovani - pizza - consegnata

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Prima e dopo la cura. Lo Student Hub di San Lorenzo sta diventando un caso in città . Un’oasi verde per chi vuole bersi un bicchiere, darsi appuntamento con gli amici, farsi una (eccellente) pizza, o solo una passeggiata, senza spendere nulla. Oppure investir Vai su Facebook

Giubileo dei giovani, da Chicago a Roma: il rocambolesco viaggio della pizza consegnata a Leone XIV; Alla ricerca di 100 nuove risorse.

Giubileo dei giovani, da Chicago a Roma: il lungo viaggio della pizza consegnata a Leone XIV - Iniziativa di un ragazzo dell’Ohio ispirato dalla pizza consegnata a Francesco a Napoli. Come scrive repubblica.it

Giubileo giovani, in 70mila da tutta Italia in piazza S. Pietro: stasera preghiera con Zuppi - (Adnkronos) – Settantamila giovani saranno accolti stasera in piazza San Pietro per il Giubileo dei giovani dal presidente della Cei, il card. Da msn.com