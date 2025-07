Giro di vite sulla movida | A festa finita la Security controlli per altre due ore

Da domani cambiano le regole della movida estiva pesarese. Il sindaco Andrea Biancani ha deciso per un giro di vite, dopo i recenti e ripetuti episodi in cui erano coinvolti giovani che avevano partecipato a delle feste in spiaggia. Biancani quindi ha firmato un’ordinanza che prevede l’obbligo per i gestori degli esercizi pubblici (anche annessi agli stabilimenti balneari) che organizzano feste di impiegare "figure di controllo nei locali e nelle aree adiacenti fino a due ore dopo il termine dell’evento, al fine di prevenire fenomeni di illegalità ". Un provvedimento che sarà in vigore per tutto il mese di agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

