Marco Tarantola del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Il posizionamento dell’anticiclone delle Azzorre al largo delle coste europee favorirà per gran parte della settimana la discesa di fresche correnti atlantiche dal Mare del Nord verso il Mediterraneo. Questa configurazione sarà pertanto responsabile di alcuni giorni caratterizzati da condizioni di instabilità sui rilievi e aree pedemontane, in cui assisteremo all’alternanza fra momenti soleggiati e rovesci diffusi; più stabile in pianura, in particolare nella giornata odierna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Giovedì soleggiato in pianura, rovesci sulle Orobie. Nel weekend in arrivo un nuovo fronte freddo