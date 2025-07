Giovane sul ciglio di uno strapiombo di 250 metri l’allarme della madre e il difficile salvataggio

Ascoli Piceno, 31 luglio 2025 - Momenti di alta tensione e un intervento tempestivo della Polizia hanno scongiurato una tragedia lo scorso 28 luglio ad Ascoli Piceno, dove un giovane stava per compiere un gesto estremo in una zona impervia. La notizia è stata resa nota oggi. L'allarme è scattato nel pomeriggio di lunedì, quando la madre del giovane ha contattato la centrale operativa della questura di Ascoli Piceno, segnalando che il figlio, con evidenti intenti suicidi, si stava dirigendo verso colle San Marco. Immediatamente, una pattuglia dell'ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico ha attivato la g eolocalizzazione del cellulare del ragazzo, riuscendo a rintracciare la sua auto in località Cava Giuliani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovane sul ciglio di uno strapiombo di 250 metri, l’allarme della madre e il difficile salvataggio

