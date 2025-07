Giostra si spezza a metà paura al parco divertimenti in Arabia Saudita

Un grave incidente si è verificato mercoledì 30 luglio in un parco divertimenti in Arabia Saudita, dove 23 persone sono rimaste ferite. Quattro di loro versano in condizioni critiche. L’incidente è stato causato dal cedimento improvviso del braccio di una giostra, che si è staccato precipitando violentemente al suolo. Il momento del crollo è stato ripreso in un video, rapidamente diventato virale sui social network. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giostra si spezza a metà , paura al parco divertimenti in Arabia Saudita

In questa notizia si parla di: giostra - parco - divertimenti - arabia

