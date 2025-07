Giostra adrenalinica si rompe mentre è in funzione | almeno 23 feriti Il momento in cui il braccio di Game 360 si spezza – Video

Almeno 23 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali gravemente, in un incidente avvenuto in un parco divertimenti nell’Arabia Saudita occidentale. Come si vede dai video dei social media, l’attrazione da brivido chiamata “Game 360”, costituita da una piattaforma circolare su cui i visitatori siedono legata ad un gigantesco braccio meccanico che oscilla su e giù, si rompe improvvisamente: il braccio meccanico che muove il disco si spezza e cade l’intera installazione al suolo, con i visitatori a bordo. L’emittente televisiva saudita Al-Arabiya ha riferito su X che l’incidente ha causato “23 feriti (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giostra adrenalinica si rompe mentre è in funzione: almeno 23 feriti. Il momento in cui il braccio di Game 360 si spezza – Video

