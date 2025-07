GIOSEPPO LANCIA LEATHER CUTS | LA CAPSULE COLLECTION FW25-26 DAL DESIGN GEOMETRICO E DALL’ANIMA GRINTOSA

Calzature in pelle dallo stile deciso e sofisticato per l’autunnoinverno 2025-2026 Gioseppo inaugura la collezione autunnoinverno 2025-2026 con una capsule collection in pelle che celebra l’unione perfetta tra design contemporaneo e comfort quotidiano. Si chiama Leather Cuts ed è un concentrato di geometrie decise, materiali pregiati e linee scolpite, pensato per donne dinamiche, eleganti e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

