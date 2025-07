Giorgia Meloni elogi anche dal britannico Times | la Caporetto della sinistra italiana

Dopo gli Stati Uniti e la Francia, tocca alla Gran Bretagna elogiare Giorgia Meloni. E per le opposizioni è una specie di Caporetto, dal momento che la premier finisce in prima pagina addirittura sul Times, uno dei più prestigiosi giornali al mondo. Con un editoriale che invita il primo ministro britannico Keir Starmer (laburista) a "prendere esempio" dalla leader di Fratelli d'Italia. Più smacco di così, per la nostra sinistra, non si potrebbe. La presidente del Consiglio, già celebrata da giornali come Figaro e Time, viene definita dall'editoriale firmato da Edward Lucas (osservatore speciale delle cose italiane, visto che ha casa sul Lago di Como ) "schietta" e "grintosa", "la prima leader italiana eletta da decenni a fare una figura seria sulla scena internazionale", oltre a godere di una "popolarità interna" senza pari tra i grandi Paesi europei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

