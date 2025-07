Giorgia Fumo con Out of Office

Un imperdibile appuntamento all’Auditorium Paganini di Parma grazie a Caos Organizzazione Spettacoli e Arci Parma. Dopo il successo dello scorso anno, Giorgia Fumo, comica dallo stile unico e irriverente fra le più rappresentative della scena italiana, torna a Parma con il suo nuovo spettacolo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: fumo - giorgia - office - parma

Giorgia Fumo con Out of Office; Paolo Ruffini. Din don down.

Giorgia Fumo con Out of Office - Un imperdibile appuntamento all’Auditorium Paganini di Parma grazie a Caos Organizzazione Spettacoli e Arci Parma. Secondo parmatoday.it

Giorgia Fumo: chi è la comica che fa ridere i Millennial (e non solo) - Giorgia Fumo e lo spettacolo Vita Bassa Lasciate che ve la introduca. Da donnamoderna.com