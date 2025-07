Giorgetti difende il Golden Power | Agito per l' interesse nazionale

Nessuna marcia indietro. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ieri al question time della Camera ha difeso con la consueta energia la decisione del governo italiano di applicare la normativa golden power all'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, prescrivendo paletti che poi hanno portato l'ad di Piazza Gae Aulenti, Andrea Orcel, a fare un passo indietro. Alle obiezioni del parlamentare di +Europa Benedetto Della Vedova, il quale accusava il governo di essere impropriamente intervenuto in dinamiche di mercato che non lo riguardavano, Giorgetti ha risposto citando l'ampliamento della normativa golden power del 2022, che includeva anche il concetto di «sicurezza economica». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giorgetti difende il Golden Power: "Agito per l'interesse nazionale"

In questa notizia si parla di: giorgetti - golden - power - difende

Giancarlo Giorgetti: Golden Power su Unicredit e Banco Bpm, valutazioni in corso - "Bruxelles ha delle competenze in materia bancaria di concorrenza. Sulla sicurezza nazionale decide lo Stato italiano e non l'Europa fino a questo momento".

Giorgetti su golden power: Bruxelles non decide sulla sicurezza nazionale italiana - "Bruxelles ha delle competenze in materia bancaria di concorrenza. Sulla sicurezza nazionale decide lo Stato italiano e non l'Europa fino a questo momento".

Golden power su Unicredit e Bpm: Giorgetti conferma il monitoraggio in corso - C'è un golden che prevede una procedura di monitoraggio, questo monitoraggio è stato avviato. Nella procedura di monitoraggio Unicredit e Banco Bpm hanno fatto le loro osservazioni.

LA UE SI RICORDA DELLE REGOLE SOLTANTO PER LE BANCHE ITALIANE (Libero, Benedetta Vitetta e Bruno Villois, 16 luglio 2025) Punti chiave: - Il ministro Giancarlo Giorgetti difende il golden power sull’acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit, Vai su X

Giorgetti: sui dazi evitata una guerra commerciale. Il golden power difende la nazione, non una banca - Gli interessi in Russia di Unicredit hanno condotto alla decisione di attivare il golden power nell’operazione su Banco Bpm, ha detto il ministro dell’Economia ... Si legge su milanofinanza.it

Si muove il fronte governativo. Giorgetti difende il golden power, Mps punta decisa su Mediobanca - Il ministro dell’Economia rivendica l’uso dei poteri speciali sull’Ops ... Si legge su huffingtonpost.it