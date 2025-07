Il panorama cinematografico dedicato ai supereroi si arricchisce di nuovi capitoli e anticipazioni, con particolare attenzione alle future evoluzioni dell’universo DC. Recentemente, il film Superman del 2025 ha attirato l’attenzione non solo per la sua trama, ma anche per i segnali indiretti riguardanti possibili sviluppi futuri nel franchise. In questo contesto, l’interesse si concentra sull’eventuale introduzione di uno dei personaggi piĂą iconici e desiderati dai fan: Martian Manhunter. La presenza di elementi nascosti e riferimenti criptici lasciati dal regista James Gunn alimentano le speculazioni su un suo imminente debutto nella DC Extended Universe (DCU). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Giocattoli per adulti: l’arrivo sorprendente di un membro della justice league secondo james gunn