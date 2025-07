Gino Paoli le canta alla sinistra occhio però a non fare la figura dei polli!

Roma, 31 lug – È emergenza! Ros(s)a. Allora, in nome dell’inclusività la sinistra non esclude nessuno e arruola persino il Corriere della Sera che riesuma cadaveri e rianima morti per la causa pur di ridare una voce a quello che potrebbe essere l’ultimo respiro. Intervista, così, nientepopodimeno che Gino Paoli che ultimamente si sentiva solo perché la senilità demenziale della Vanoni la portava a fare confessioni piccanti che riguardavano la loro gioventù. L’intervista di Gino Paoli e una sinistra in crisi. AAA cercasi capopolo. Potrebbe essere questo il disperato tentativo della sinistra che non sa più che a leader votarsi per rifarsi una verginità con cui presentarsi agli elettori che vorrebbe fossero gli immigrati, magari clandestini, che pensavano di rifare italiani. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

