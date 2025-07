Mancano poco meno di tre mesi ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre. La rassegna iridata in terra asiatica rappresenterà l’evento più importante della stagione, ma va ricordato che non ci sarà la gara a squadre: nell’anno post-olimpico, infatti, il team event non è inserito nel programma dei Mondiali e ogni Nazione potrà portare in pedana sei uomini e quattro donne, che gareggeranno esclusivamente a titolo individuale. Per le Fate non ci sarà dunque l’occasione di dare l’assalto a una nuova medaglia di lusso (e magari di vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, l’Italia lancia la volata verso i Mondiali: le convocate per il primo collegiale, tra conferme e ritorni