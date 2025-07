Ha solo 17 anni, ma sta già lasciando il segno nel mondo delle corse. Ginevra Panzeri, giovane promessa dell’automobilismo italiano, è ufficialmente entrata nella squadra AKM Motorsport, scuderia guidata da Marco Antonelli, padre del pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. Il suo debutto nelle competizioni in monoposto segna un passo importante nel percorso di una nuova generazione di donne nel motorsport. Dopo l’esordio nel campionato E4 Championship al circuito Paul Ricard, Ginevra sarà di nuovo in pista con AKM Motorsport nei prossimi appuntamenti di Mugello e Monza, pronta a sfidare piloti esperti in uno dei contesti più competitivi del panorama europeo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Ginevra Panzeri entra in AKM Motorsport: talento italiano del motorsport protagonista al Giffoni Film Festival 2025