Giglio Bagnara | sconti superiori all' 80% per liquidazione poi la chiusura a ottobre

Ultimi mesi per Giglio Bagnara, lo storico negozio di Sestri Ponente che abbasserĂ la serranda a fine ottobre. Nel frattempo, per favorire la liquidazione in bonis dell’attivitĂ e gli ultimi sforzi del personale di vendita, si aprono quindici giorni di sconti – fino all’80%+20% entro il 14 agosto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Crisi di Giglio Bagnara a Sestri Ponente, accordo per le uscite di 11 dipendenti - Lo storico negozio è in liquidazione e il primo obiettivo di Ascom e sindacati è la tutela occupazionale

Inchiesta Comune: la promessa a Gambino, "Farai il manager di Giglio Bagnara" - All'ex assessore Sergio Gambino sarebbe stato promesso un posto di lavoro come manager di Giglio Bagnara, il noto marchio di moda di Sestri Ponente da alcuni mesi in liquidazione.

Giglio Bagnara, fuori tutto di Ferragosto con super sconti - Per favorire la liquidazione in bonis dell'attività e gli ultimi sforzi del personale di vendita, Giglio Bagnara taglia i prezzi e lancia un ultimo richiamo alla città. Da mentelocale.it

Giglio Bagnara in chiusura, ultimi saldi: in vendita anche arredi e oggetti iconici del negozio - Giglio Bagnara è in liquidazione e continua a lavorare fino alla cessazione dell'attività, prevista per la fine di ottobre ... Scrive msn.com