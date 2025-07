Giappone il caso delle balene spiaggiate prima dell' allerta tsunami

Tateyama, 31 lug. (askanews) - Quattro balene spiaggiate sulla costa di Tateyama, a Sud di Tokyo, in Giappone, attirano curiosi e fanno interrogare i giapponesi. Molti pensavano fosse un effetto del potente sisma a largo della Kamchatka, per cui è stata diramata un'allerta tsunami in varie aree del Pacifico, tra cui il Giappone. Ma gli enormi mammiferi sono arrivati a riva il giorno prima, secondo diversi testimoni. "Viviamo in questa zona da più di 20 anni, ma è la prima volta che balene così grandi come i capodogli vengono portate a riva" racconta una residente locale. "Abbiamo saputo che le balene erano qui l'altro ieri, perché i nostri amici surfisti ce lo hanno detto, prima dello tsunami". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giappone, il caso delle balene spiaggiate prima dell'allerta tsunami

