Giappone | Expo Osaka Padiglione della Cina supera 1 mln visitatori

Il Padiglione della Cina all'Expo di Osaka 2025 ha accolto oltre un milione di visitatori, dimostrandosi una delle maggiori attrazioni della fiera. Con la sua fusione di patrimonio culturale cinese, tecnologia verde e innovazione nel design immersivo, il padiglione continua ad attrarre il pubblico globale.

All’Expo di Osaka la Settimana del Lazio, Rocca “Arte al centro” - ROMA (ITALPRESS) – Si è aperta all’interno del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, la Settimana del Lazio, che fino al 24 maggio vedrà la Regione impegnata in un’intensa agenda di eventi, incontri istituzionali, workshop tematici e attività di promozione territoriale, culturale ed economica.

L’arte salentina e il talento di Roberta Risolo all’Expo 2025 Osaka - OTRANTO – Un’eccellenza del territorio, una visionaria dell’arte che diventa bellezza da raccontare e indossare: Roberta Risolo, artista orafa otrantina, sarà tra le realtà dell’artigianato artistico tradizionale pugliese ospitata nel padiglione Italia dell’Expo 2025 Osaka e rappresenterà la.

L'anima poliedrica della Marche al Padiglione Italia di Osaka, sede a inizio giugno dell'Expo 2025 - Dai paesaggi incantevoli alla ricchezza artistica, dal patrimonio enogastronomico all'eccellenza manifatturiera, le Marche si presentano al mondo "come esempio di quanto il passato e il presente possano fondersi per generare scenari di innovazione e benessere".

Inizia l’evento “Italia e Giappone per la Biodiversità e la Sostenibilità terrestre e marina” al Padiglione Italia a #Expo2025 #Osaka. Segui la diretta! https://youtube.com/live/-x_UmDe2K-o?si=NDGsssG8feSI5JBj… @MASE_IT @ClaudioBarbaro @mariovat Vai su X

Di ritorno da una proficua trasferta in Giappone Ringraziamo Filippo Francini, Laura Franciosi e tutto lo staff del padiglione San Marino all’Expo di Osaka per l’importante lavoro di promozione delle eccellenze Sammarinesi. Consegnati, nella splendida Vai su Facebook

Expo Osaka, Barbaro (Mase) al Padiglione Italia: “Italia e Giappone insieme per tutelare la biodiversità ”; Expo Osaka 2025. Sfide e strategie per conquistare il mercato giapponese; Italia e Giappone uniti all’Expo di Osaka per biodiversità e sostenibilità .

Italia e Giappone uniti per l’ambiente: dialogo bilaterale all’Expo di Osaka - Al centro: aree protette, rifiuti marini, governance oceanica e lotta alle specie invasive. Segnala repubblica.it

Barbaro (Mase), 'col Giappone per la tutela della biodiversità' - Italia e Giappone unite nella promozione della tutela della biodiversità e della sostenibilità ambientale, sia a terra che in mare. Riporta ansa.it