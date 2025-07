Ghost in the shell | il segreto del reboot per salvare il franchise

Il panorama degli anime in fase di riadattamento e remake è sempre più ricco di proposte che mirano a rinnovare capisaldi della cultura pop. Tra queste, una delle serie più attese e significative è senza dubbio Ghost in the Shell, caposaldo del genere cyberpunk con profonde tematiche filosofiche e un mondo narrativo estremamente curato. La sua rilevanza nel settore è testimoniata dall’annuncio ufficiale di un nuovo progetto animato previsto per il 2026, che promette di restituire fedelmente l’opera originale di Masamune Shirow. ghost in the shell: un nuovo approccio e un reboot per una serie iconica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ghost in the shell: il segreto del reboot per salvare il franchise

