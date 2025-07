Gestore unico del servizio idrico Salta l’approvazione in Consiglio

Gestore unico del servizio idrico nel territorio provinciale in cui opera l’Aato 3 Marche-Centro (359.000 abitanti e 46 Comuni), salta l’approvazione in consiglio comunale degli atti di costituzione dell’operatore pubblico, tappa necessaria a contrastare l’ingresso dei privati nel mercato dell’acqua. L’aula consiliare di Civitanova avrebbe dovuto votare la delibera ieri, ma il presidente dell’Aato 3 Alessandro Gentilucci ha chiesto di apportare integrazioni e il documento è stato ritirato. La decisione comporta il superamento della data del 31 luglio come termine ultimo per acquisire il via libera di tutte le assisi comunali coinvolte, e che hanno dovuto stoppare il voto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gestore unico del servizio idrico. Salta l’approvazione in Consiglio

