Gestione Caffè del Teatro bando deserto

Il bando per l’affidamento della gestione del Caffè del Teatro di Carpi, scaduto ieri, è andato deserto. L’amministrazione comunale, preso atto dei temi emersi dalle richieste di chiarimento dei potenziali gestori, è al lavoro per pubblicare, a breve, un nuovo avviso con nuove condizioni per consentire al locale di riaprire entro il 2025. "Il nostro obiettivo resta di riaprire il Caffè entro l’anno", afferma infatti il sindaco Riccardo Righi. "Avremmo preferito essere smentiti, invece come avevamo anticipato le luci del Caffè del Teatro rimarranno ancora spente – affermano Massimo Barbi e Michele De Rosa, Forza Italia -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

