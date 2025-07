Germania | Al via subito processo per riconoscere Stato Palestina in Israele il ministro della difesa Katz | È il momento di annettere la Cisgiordania

Nei giorni scorsi anche Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Finlandia e Portogallo hanno annunciato di essere pronte al riconoscimento dello Stato di Palestina "come un passo essenziale verso una soluzione a due stati" Anche la Germania avvia il processo per il riconoscimento dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Germania: "Al via subito processo per riconoscere Stato Palestina", in Israele il ministro della difesa Katz: "È il momento di annettere la Cisgiordania"

Germania, maxi-blitz contro il gruppo di ultradestra “Cittadini del Reich”. “Avevano creato un contro-Stato” - Il governo di Berlino ha messo al bando il più grande gruppo di “ Cittadini del Reich “, un’organizzazione di estrema destra che si autodefinisce “ Regno di Germania ” e cerca di minare l’ordine democratico del Paese.

Germania, allarme migranti: Merz pronto a dichiarare lo stato di emergenza - In base alle prime informazioni, è previsto un aumento significativo dei controlli e dei respingimenti dei richiedenti asilo a tutte le frontiere

Friedrich Merz e lo stato d’emergenza per i migranti in Germania: «Siamo tra i paesi più colpiti» - La Germania vuole usare lo stato d’emergenza contro i migranti? Mentre il nuovo cancelliere Friedrich Merz parla per la prima volta in un’intervista a Repubblica, sui giornali tedeschi rimbalza l’intenzione di proclamare lo stato di emergenza alle frontiere.

Continua, come un effetto domino, la decisione di diversi Paesi di riconoscere lo Stato di Palestina. Dopo Francia e Regno Unito, 14 nazioni a partire da Canada (come annunciato dal premier Mark Carney), Australia, Finlandia e Portogallo, hanno fatto sapere Vai su Facebook

Stato di Palestina, anche Canada e Germania dicono sì al riconoscimento. Berlino: “Subito un negoziato”; Guerra Israele, Gb-Francia-Germania: stop a catastrofe umanitaria a Gaza; Francia, Germania e Regno Unito: Si fermi subito la catastrofe a Gaza.

Dal Canada alla Germania: ecco chi ha riconosciuto la Palestina e chi lo farà - Altri, tra cui Francia, Regno Unito e Canada, si preparano a farlo entro settembre 2025 ... Come scrive msn.com

Anche Germania, Canada e Portogallo riconosceranno lo Stato Palestinese. Berlino: “Serve un processo immediato” - Nella giornata di oggi arrivate le dichiarazioni anche da Berlino, dal Canada e dal Portogallo. Da msn.com