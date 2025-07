Gemona del Friuli Udine uomo ucciso e fatto a pezzi | arrestate per omicidio madre e compagna

Il corpo di Alessandro Venier, 35 anni, è stato ritrovato smembrato nella cantina di casa. Le due donne avrebbero coperto i resti con calce viva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gemona del Friuli (Udine), uomo ucciso e fatto a pezzi: arrestate per omicidio madre e compagna

In questa notizia si parla di: gemona - friuli - udine - uomo

Esce di strada con lo scooter all’alba e finisce in un canale: morto 51enne di Gemona del Friuli - Tragedia a Gemona del Friuli: Leandro Zanussi, 51 anni di Trasaghis, ha perso la vita all’alba del 21 giugno uscendo di strada con lo scooter e finendo in un canale.

Tragedia a Gemona del Friuli: perde la vita in scooter un uomo di 51 anni - ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale all’alba in via della Cartiera. Un grave incidente si è verificato alle prime luci del mattino di oggi, 21 giugno, a Gemona del Friuli, causando la morte di Leandro Zanussi, 51 anni, residente a Trasaghis.

Giallo a Gemona del Friuli, 35enne trovato morto in casa: “È stato ucciso”. Il decesso risale a giorni fa - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato oggi in una abitazione di Gemona del Friuli (Udine). Gli inquirenti sono sul posto: stando alle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio.

Giulio e Jennifer, una giovane coppia di Udine, hanno portato il cuore del Friuli Venezia Giulia in Germania! Ogni mercoledì e sabato, al Wochenmarkt di Ingolstadt, il loro banco trabocca di eccellenze: formaggi, vini, prosciutto di San Daniele e tante specialità Vai su Facebook

Udine, uomo ucciso in casa e fatto a pezzi da madre e compagna; Omicidio a Gemona, uomo trovato morto in casa; Giallo a Gemona del Friuli, 35enne trovato morto in casa: È stato ucciso. Il decesso risale a giorni fa.

Gemona del Friuli, uomo ucciso in casa e fatto a pezzi da madre e compagna - Le due donne avrebbero già ammesso la responsabilità dell'omicidio dell'uomo di 35 anni, Alessandro Venier, trovato morto, fatto a pezzi, nella cantina della propria abitazione. Lo riporta tg24.sky.it

Giallo a Gemona del Friuli, uomo trovato morto in casa: “È stato ucciso”. Il decesso risale a giorni fa - Il cadavere di un uomo, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, è stato trovato oggi in una abitazione di Gemona del Friuli (Udine). Riporta fanpage.it