Gemona del Friuli orrore nel garage

Un crimine che scuote il cuore del Friuli. Gemona, cadavere smembrato e messo in un bidone. Mamma e compagna in questura. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gemona del Friuli, orrore nel garage

In questa notizia si parla di: gemona - friuli - orrore - garage

Esce di strada con lo scooter all’alba e finisce in un canale: morto 51enne di Gemona del Friuli - Tragedia a Gemona del Friuli: Leandro Zanussi, 51 anni di Trasaghis, ha perso la vita all’alba del 21 giugno uscendo di strada con lo scooter e finendo in un canale.

Tragedia a Gemona del Friuli: perde la vita in scooter un uomo di 51 anni - ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale all’alba in via della Cartiera. Un grave incidente si è verificato alle prime luci del mattino di oggi, 21 giugno, a Gemona del Friuli, causando la morte di Leandro Zanussi, 51 anni, residente a Trasaghis.

Giallo a Gemona del Friuli, 35enne trovato morto in casa: “È stato ucciso”. Il decesso risale a giorni fa - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato oggi in una abitazione di Gemona del Friuli (Udine). Gli inquirenti sono sul posto: stando alle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio.

Il corpo era in un bidone nel garage cosparso di calce viva: sono state le due assassini a chiamare i carabinieri #gemonadelfriuli Vai su X

Orrore a Gemona del Friuli: 35enne ucciso e fatto a pezzi, si indaga su madre e compagna; Taranto, il sindaco Bitetti ritira le dimissioni: “Sarò a Roma per il caso ex Ilva”; Chi era Alessandro Venier, il giovane papà ucciso e fatto a pezzi da mamma e compagna: l'orrore nel garage di casa.

Orrore a Gemona: ucciso, fatto a pezzi e gettato nel bidone: arrestate moglie e suocera - Il corpo era in un bidone nel garage cosparso di calce viva: sono state le due assassini a chiamare i carabinieri #gemonadelfriuli ... Lo riporta cronachedellacampania.it

Orrore a Gemona (Udine): uomo fatto a pezzi e gettato in un bidone in cantina - Il suo corpo è stato gettato in un bidone e poi coperto di calce viva, versata in più strati. tg.la7.it scrive