Gelo tra Mezzetti e Bosi Su direttore e ’sindaci’ visioni troppo diverse

Amo, non aMo. Sfogliando la margherita sembrava tornato l’idillio tra il sindaco Massimo Mezzetti e Andrea Bosi dopo il grande freddo del mancato ingresso in giunta dell’ex assessore di Gian Carlo Muzzarelli. Il ruolo di amministratore unico di aMo – a seguito dello scandalo scoppiato nell’agenzia - pareva cucito su misura per l’ex vicepresidente nazionale di Avviso pubblico: la giunta modenese ha riconosciuto in lui il volto della legalitĂ , perfetto per il contesto, disinnescando nel contempo un contenzioso politico con l’area Schlein che con il tempo avrebbe potuto incancrenirsi. E tuttavia, durata giusto un paio di settimane, la luna di miele è finita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gelo tra Mezzetti e Bosi. Su direttore e ’sindaci’ visioni troppo diverse

Il sindaco Mezzetti convoca. Reggianini e Andrea Bosi - Dal Comune per ora non si registrano prese di posizione pubbliche ma, da quanto si apprende, il sindaco Massimo Mezzetti ha convocato per i primi giorni della settimana i due amministratori unici, Stefano Reggianini prossimo all’uscita e il nuovo Andrea Bosi che dovrebbe assumere l’incarico a fine giugno.

