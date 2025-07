Geal slitta il subentro Il Comune chiede tempo e Gaia non è ancora pronta

Geal, la confluenza in Gaia è destinata a slittare. L’ipotesi del subentro di Gaia nella gestione idrica del territorio di Lucca e la conseguente liquidazione dello storico gestore la cui maggioranza delle azioni è di proprietà comunale è sempre meno probabile che prenda forma entro fine anno, così come prevederebbe la legge regionale, alla scadenza della concessione trentennale di Geal. Non ci sono solo le resistenze del Comune di Lucca, impegnato da mesi in una battaglia legale che lo ha visto incassare una prima parziale vittoria al Tar regionale e che pare essere destinata a durare ancora nel tempo, ora è la stessa Gaia che avrebbe avanzato dubbi sulle tempistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Geal, slitta il subentro. Il Comune chiede tempo e Gaia non è ancora pronta

In questa notizia si parla di: gaia - geal - subentro - comune

Geal, slitta il subentro. Il Comune chiede tempo e Gaia non è ancora pronta; Futuro del servizio idrico, Gaia: Disponiamo di documentazione e risorse necessarie per il subentro a Geal; Tartarini sprona la direzione di Gaia: Con gli utili vanno calate le bollette.

Gaia e il nodo documenti ”Sono tutti a disposizione“ - Nessun problema, a quanto afferma Gaia, nemmeno per l’eventuale pagamento di quanto spetta al Comune di Lucca e al socio privato per la confluenza di Geal, una cifra vicina ai 28 milioni di euro. Come scrive lanazione.it

Geal in Gaia è un mezzo terremoto. Porciani ‘scuote’ la maggioranza - Il caso politico trova ulteriore linfa se si vanno a leggere la parole che lo stesso Porciani, un mese esatto fa, aveva pubblicamente rilasciato sulla vicenda Geal- Lo riporta lanazione.it