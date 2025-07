Gaza Tajani | Anche l’Italia distribuirà aiuti con lanci aerei

Intanto, l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff è volato in Israele dove ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu mentre domani con l'ambasciatore Mike Huckabee saranno nella Striscia di Gaza per controllare personalmente la gestione della distribuzione degli aiuti umanitari alla popolazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Tajani: “Anche l’Italia distribuirà aiuti con lanci aerei”

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani” - GENOVA (ITALPRESS) – “Ho concluso la telefonata con il ministro degli esteri israeliano poco fa e mi ha assicurato che si farà tutto il possibile per far entrare anche gli strumenti che fornisce l’Italia attraverso Food for Gaza”.

Gaza, il rifiuto di Tajani di riferire in Parlamento ormai è un caso. Le opposizioni: “Quanto ancora dobbiamo pietire la sua presenza?” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è dato per disperso in Parlamento. Hanno voglia le opposizioni a richiedere la sua presenza quasi in ogni seduta di Camera e Senato.

Gaza, Tajani “Necessario cessate il fuoco, popolazione è stremata” - NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “Noi non condividiamo le ultime scelte del governo israeliano. L’abbiamo detto in tutti i modi possibili, pur sapendo bene che tutto è iniziato per colpa di Hamas, noi ci impegniamo per un cessate il fuoco per poi arrivare alla fine a due popoli, due stati che è la soluzione ideale.

