“ Stiamo lavorando intensamente sugli aiuti umanitari a Gaza, ieri abbiamo fatto una riunione operativa dove abbiamo deciso di accogliere 50 palestinesi che verranno prima di Ferragosto, abbiamo disposto una cifra di 5 milioni di euro per gli acquisti di alimenti da distribuire alla popolazione civile. Con la Difesa abbiamo deciso anche di lanciare alimenti alla popolazione nei prossimi giorni, stiamo lavorando con la Giordania per far entrare altro materiale alimentare e sanitario fermo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto presso l’UnitĂ di Crisi della Farnesina, in merito alla situazione nella Striscia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Tajani: “Accoglieremo altri 50 palestinesi, sofferenza inaccettabile della popolazione”

Raid su parrocchia a Gaza, Tajani: "Netanyahu parla di errore? Me lo auguro" Il ministro degli Esteri condanna l'attacco israeliano alla Chiesa della...

