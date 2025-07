Gaza perché l' aiuto non arriva | i camion sequestrati dalle milizie armate

(Adnkronos) - Erede di una risoluzione approvata nel pieno della crisi, il sistema delle Nazioni Unite UnOps–Un2720 è diventato in pochi mesi l'infrastruttura amministrativa e tecnica attraverso cui passa (o dovrebbe passare) la gran parte degli aiuti diretti a Gaza. La sua origine è la Risoluzione 2720 del Consiglio di Sicurezza, adottata il 22 dicembre 2023, che ha chiesto al Segretario generale di istituire un meccanismo capace di facilitare, coordinare, monitorare e verificare l'ingresso dei beni umanitari nella Striscia tramite Paesi non parte al conflitto. Ma andando oggi sul sito di questa struttura, l'Adnkronos ha potuto verificare una serie di numeri che fanno impressione: negli ultimi due mesi quasi 40mila pallet sono stati scaricati ai varchi che oggi consentono l'accesso alla Striscia, che corrispondono a circa 40mila tonnellate di aiuti alimentari, medici, energetici.

Hamas libera da Gaza l’ostaggio Edan Alexander: «Ha bisogno di aiuto per camminare». E Trump preme su Netanyahu per un nuovo cessate il fuoco - Hamas ha liberato l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander. Il 21enne, sequestrato e portato a Gaza il 7 ottobre 2023 mentre era in servizio con l’esercito, è stato consegnato alla Croce Rossa nella zona di Khan Younis.

Gaza, la sinistra per entrare chiede aiuto a Meloni: farsa completa - Tutti a Gaza, forse. Le associazioni Aoi, Arci, Assopace Palestina, 14 parlamentari di Pd, M5s e Avs, tre eurodeputati, 13 giornalisti e diversi accademici sono tornati al valico di Rafah per raccontare la situazione in cui versano i palestinesi, Da qui l'appello affinché il governo faccia pressioni per farli entrare nella Striscia.

Gaza, l’ONU: “Nessun aiuto ancora distribuito”. L’opposizione in Israele: “Uccidiamo bambini per hobby” - Nonostante l’apertura del valico di Kerem Shalom e l’ingresso, ieri, di alcune decine di camion carichi di aiuti umanitari, l’ONU denuncia che nessun rifornimento è stato finora distribuito ai palestinesi a causa di Israele.

Ne parlano i media israeliani. Oltre la metà dei camion di aiuti provenienti dall'Egitto è stata saccheggiata prima di arrivare a destinazione. Il ministro Smotrich: «Gaza è una parte inseparabile di Israele»

Gaza, perché l’aiuto non arriva: le tonnellate sequestrate dalle milizie armate; Pausa tattica e 62 morti, 34 in fila per il cibo - Nonostante la pausa tattica, oggi a Gaza 62 morti. Di questi, 34 erano in fila per il cibo. Lo riporta Al Jazeera; Gaza, ripresa la distribuzione di aiuti umanitari.

Gaza, assalto ai camion di aiuti: clan di palestinesi armati li rivendono al mercato nero - L'inviato Usa in visita ai siti di aiuti L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff è arrivato in Israele dopo aver rinviato la visita ...

Gaza, perché l'aiuto non arriva: le tonnellate sequestrate dalle milizie armate - Il sito delle Nazioni Unite lo certifica: migliaia di camion intercettati prima di arrivare a chi ha bisogno di cibo e medicine ...