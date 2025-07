Almeno 27 palestinesi sono stati uccisi in seguito a nuovi attacchi delle forze israeliane nella Striscia di Gaza, scattati dall’alba. Lo affermano fonti mediche. È arrivata inoltre la notizia della morte, per mano dell’Idf, di altri due palestinesi nella città occupata di Silwad, a est di Ramallah ( Cisgiordania ): lo riporta Al Jazeera. Coloni israeliani avevano attaccato in precedenza la comunità palestinese. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gaza, nuovi attacchi israeliani: almeno 27 morti dall’alba