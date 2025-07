Dopo il flop in Sardegna, l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, vola in Israele per sondare il terreno nel tentativo di rianimare un negoziato in fin di vita e bloccare il devastante trend di fame, bombe e morte che sta facendo scomparire Gaza. Uno scenario talmente devastante e talmente scandito dal caos più assoluto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza, Netanyahu e Witkoff dicono basta alle intese parziali con Hamas