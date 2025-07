Gaza Meloni sente Netanyahu | Subito stop ostilità situazione insostenibile

(Adnkronos) – Telefonata tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu mercoledì sera. La premier, si legge in una nota di palazzo Chigi, "ha insistito sulla necessitĂ di porre immediatamente fine alle ostilitĂ , a fronte di una situazione a Gaza che – ha sottolineato – è insostenibile ed ingiustificabile". "La . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

