Gaza Meloni a Netanyahu | Subito stop ostilità situazione insostenibile Il ‘grido’ di Mattarella

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia accoglie altri 50 civili palestinesi e lancia nuovi aiuti umanitari. In una telefonata avvenuta ieri sera, mercoledì 30 luglio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di porre fine immediatamente alle ostilità nella Striscia di Gaza, definendo la situazione attuale “insostenibile e ingiustificabile”. Secondo quanto riferito da Palazzo Chigi, Meloni ha ribadito l’urgenza di garantire un accesso umanitario pieno e senza ostacoli alla popolazione civile. L’Italia continuerà a sostenere gli interventi umanitari attraverso il programma Food for Gaza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gaza, Meloni a Netanyahu: “Subito stop ostilità , situazione insostenibile”. Il ‘grido’ di Mattarella

Da Gaza al ReArm Eu, Meloni attesa alla Camera - Piano di riarmo, Gaza, Sanità . Le opposizioni sono pronte, dopo il round al Senato, a incalzare e a mettere sotto torchio Giorgia Meloni nel corso del premier time di oggi alla Camera.

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari» - Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha intensificato il dialogo con.

Gaza, da Meloni non arriva la condanna di Netanyahu: "Una crisi umanitaria innescata dall'attacco di Hamas" - Chi si aspettava (pochi in verità ) uno moto di orgoglio politico, di indipendenza, o anche solo una semplice presa di posizione umanitaria della premier-madre-donna-cristiana Giorgia Meloni nei confronti dello sterminio in corso a Gaza, anche ieri è rimasto deluso.

