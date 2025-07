Roma, 31 lug. (askanews) - Parole durissime quelle del Capo dello Stato Sergio Mattarella martedì sera alla Cerimonia del Ventaglio per l'associazione della stampa parlamentare al Quirinale. "Sul Medio Oriente è persino scontato affermare che la situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente piĂą grave e intollerabile; e speriamo che alle pause annunciate corrispondano spazi di effettivo cessate il fuoco". "Da tanti secoli, da Seneca a S. Agostino, ci viene ricordato che "errare humanun est, perseverare diabolicum". Si è parlato di errori anche nell'avere sparato su ambulanze e ucciso medici e infermieri che recavano soccorso a feriti, nell'aver preso a bersaglio e ucciso bambini assetati in fila per avere acqua, per l'uccisione di tante persone affamate in fila per ottenere cibo, per la distruzione di ospedali uccidendo anche bambini ricoverati per denutrizione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gaza, Mattarella: ostinazione a uccidere indiscriminatamente