Gaza marcia verso Striscia di 1000 famiglie sioniste dI associazione Nachata presidente Welss | La conquisteremo e colonizzeremo - VIDEO

Gruppi ultranazionalisti israeliani puntano a insediarsi nella Striscia di Gaza: marcia coordinata da Nachala, pressione sul governo per autorizzazione A Gaza si sta tenendo una marcia verso la Striscia da parte di 1000 famiglie sioniste ultranazionaliste, tutte appertenenti all'associazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, marcia verso Striscia di 1000 famiglie sioniste dI associazione Nachata, presidente Welss: "La conquisteremo e colonizzeremo" - VIDEO

Schlein e il boicottaggio di Israele, il bavaglio al Salone del libro e il Pd in marcia su Gaza - Elly con la kefiah, convinzione e convenienza. In pratica il miscuglio di ingredienti che spiega l'accelerazione del Pd sul Medio Oriente.

Israele, arrestato il leader della marcia contro la guerra a Gaza. Chi è e di cosa è accusato Alon Lee Green – I video - Alon Lee Green, uno dei leader più in vista della società civile israeliana, è stato fermato insieme a diversi altri attivisti legati all’Ong “Standing Together”, e dovrà restare in detenzione per almeno altri 3 giorni.

Da Marzabotto a Monte Sole: ecco la marcia nazionale per Gaza - Il prossimo 15 giugno dalle ore 14 si terrà la marcia nazionale per Gaza. Il titolo scelto è “Save Gaza - Fermate il governo di Israele”: si partirà da Marzabotto fino a Monte Sole, luogo simbolo della resistenza al nazifascismo.

#Gaza, la #fame usata come #arma Nella Striscia di Gaza, la crisi umanitaria ha raggiunto una soglia drammatica. (Giacomo Cioni) Nella Striscia di Gaza, la crisi umanitaria ha raggiunto una soglia drammatica. Negli ultimi giorni, le Nazioni Unite hanno avvert

“Vogliamo colonizzare Gaza”: mille famiglie di sionisti ultranazionalisti marciano verso la Striscia, sostenuti da membri del governo - Mille famiglie, sostenute da membri del governo israeliano, puntano a costruire nuovi insediamenti ebraici nella Striscia ... ilfattoquotidiano.it scrive

Nuova strage del cibo: l’Idf spara sulla folla - Vittime tra la gente in fila e decine di raid: in un giorno oltre 100 persone uccise. Da repubblica.it