C’è un numero che racconta meglio di ogni analisi diplomatica perché l’aiuto umanitario a Gaza non riesce a raggiungere la popolazione più fragile, nonostante l’enorme mobilitazione internazionale. Quel numero è 1.753: è il totale dei camion intercettati, tra il 19 maggio e il 31 luglio 2025, da milizie armate o gruppi di civili durante il tragitto verso le aree più colpite della Striscia. Camion che, pur essendo stati regolarmente raccolti ai valichi e caricati con tonnellate di beni essenziali — oltre 23mila tonnellate di aiuti, su quasi 30mila pallet — non sono mai arrivati a destinazione. Il dato è contenuto in un documento ufficiale dell’Onu (UNOPS, dashboard UN2720), pubblicato in sordina ma scoperto e rilanciato ieri da Adnkronos. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gaza, l’aiuto umanitario che non arriva: lo scoop dell’Onu e le milizie che sequestrano gli aiuti

Hamas libera da Gaza l’ostaggio Edan Alexander: «Ha bisogno di aiuto per camminare». E Trump preme su Netanyahu per un nuovo cessate il fuoco - Hamas ha liberato l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander. Il 21enne, sequestrato e portato a Gaza il 7 ottobre 2023 mentre era in servizio con l’esercito, è stato consegnato alla Croce Rossa nella zona di Khan Younis.

Gaza, la sinistra per entrare chiede aiuto a Meloni: farsa completa - Tutti a Gaza, forse. Le associazioni Aoi, Arci, Assopace Palestina, 14 parlamentari di Pd, M5s e Avs, tre eurodeputati, 13 giornalisti e diversi accademici sono tornati al valico di Rafah per raccontare la situazione in cui versano i palestinesi, Da qui l'appello affinché il governo faccia pressioni per farli entrare nella Striscia.

Gaza, l’ONU: “Nessun aiuto ancora distribuito”. L’opposizione in Israele: “Uccidiamo bambini per hobby” - Nonostante l’apertura del valico di Kerem Shalom e l’ingresso, ieri, di alcune decine di camion carichi di aiuti umanitari, l’ONU denuncia che nessun rifornimento è stato finora distribuito ai palestinesi a causa di Israele.

INTRAFADA PALESTINESE, PREMIER ANP: "HAMAS DEPONGA LE ARMI E SI RITIRI DA GAZA" Hamas deve “deporre le armi", "rilasciare gli ostaggi" e #rinunciare al controllo di Gaza". È l’invito del primo ministro palestinese, Mohammad Mustafa, durante il Vai su Facebook

