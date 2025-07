Gaza la corsa dei palestinesi all' arrivo degli aiuti | Siamo come cani che inseguono un osso

Decine di palestinesi si sono precipitati a Zawaida, a Gaza, dove nelle ultime ore sono piovuti dal cielo pacchi di aiuti umanitari, per lo più riso e farina. Il tutto mentre i valichi restano ancora chiusi. “È un’umiliazione totale. Moriamo solo per poter ottenere un sacco di riso o un chilo di farina per i nostri figli”, ha detto Ahmed al-Mubasher, chiedendo alle nazioni di tutto il mondo di esercitare pressioni affinché vengano aperti i valichi di frontiera. Ahmed al-Khatib, altro padre di famiglia sfollato ha invece raccontato di essere stato derubato di un sacco di farina e che durante la colluttazione si è addirittura rotto un dente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, la corsa dei palestinesi all'arrivo degli aiuti: "Siamo come cani che inseguono un osso"

In questa notizia si parla di: gaza - palestinesi - aiuti - corsa

Gaza, “abusi sessuali, scosse elettriche, botte”: il report che denuncia le torture delle Idf sui detenuti palestinesi - Arresti arbitrari di massa di civili, compresi bambini e anziani. Detenzione senza accuse formali, in condizioni disumane.

L'ennesima strage di civili a Gaza, i palestinesi piangono i loro cari - Milano, 14 mag. (askanews) - I palestinesi piangono i loro cari uccisi negli attacchi israeliani su Jabalia, nel nord di Gaza.

“Noi bersagli di Israele, siamo rimasti per mostrare ciò che accade a Gaza”: il racconto dei giornalisti palestinesi - Più di 200 giornalisti uccisi, centinaia di colleghi feriti o arrestati, nessun accesso per i media internazionali.

Immagini di palestinesi che corrono a prendere sacchi di farina, avventandosi su un camion di aiuti dell'#Onu che arriva nella zona di Zikim, a Ovest di Beit Lahia, nel Nord della Striscia di #Gaza. La corsa e la calca per riuscire a portarsi via qualcosa. Vai su X

I soldati israeliani hanno fatto irruzione a bordo della nave Handala della Freedom Flotilla che voleva forzare il blocco marittimo al largo della Striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese affamata. Haaretz riferisce che le persone a bordo n Vai su Facebook

Gaza, la corsa dei palestinesi all'arrivo degli aiuti: Siamo come cani che inseguono un osso; In un video la disperazione e gli spari all'attesa di aiuti Onu; Gaza, Israele apre il fuoco sui palestinesi in attesa di aiuti a Khan Yunis: la corsa per trasportare i….

A Gaza la corsa per gli aiuti dal cielo: "Tutto danneggiato, umiliante" - Un aereo compare nel cielo di Gaza e invece di bombe, come accade da 22 mesi nei raid israeliani quotidiani, lascia cadere casse attaccate a dei piccoli paracadute. Si legge su msn.com

Gaza, la corsa dei palestinesi all'arrivo degli aiuti: "Siamo come cani che inseguono un osso" - (LaPresse) Decine di palestinesi si sono precipitati a Zawaida dove nelle ultime ore sono piovuti dal cielo pacchi di aiuti umanitari, per lo ... Secondo stream24.ilsole24ore.com