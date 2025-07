Gaza Fratoianni | In atto sterminio Governo ritrovi coscienza e metta in atto iniziative concrete – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2025 “Vorrei segnalare che a Gaza non c'è una guerra, perchĂ© le guerre si combatte in due, l'uno contro l'altro. A Gaza è in corso uno sterminio, a Gaza è in corso uno sterminio della popolazione civile inerme, attirata perfino nella trappola mortale di un sistema di distribuzione degli aiuti, che serve per organizzare un gigantesco tiro a segno contro bambini, donne, anziani.” Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, durante il suo intervento al Question Time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Oltre 100 ong denunciano 'carestia di massa'in atto a Gaza - Oltre 100 organizzazioni umanitarie hanno denunciato che una " carestia di massa " si sta diffondendo nella Striscia di Gaza e che anche i loro operatori stanno soffrendo gravemente a causa della carenza di cibo.

Il sindaco di Aci Sant'Antonio espone uno striscione: "A Gaza è in atto un genocidio" - "A Gaza è in atto un massacro e questo non può lasciarci indifferenti". E' quanto dichiarato dal sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, dopo aver appeso, da uno dei balconi del palazzo municipale, uno striscione che reca il testo "A Gaza è in atto un genocidio.

Ora tutti scoprono Gaza, ma questo giornale da tempo urla da solo il dramma dei palestinesi, e Moni Ovadia ce ne dà atto - La questione è che questo Giornale corsaro ha battuto le rotte che gli altri hanno lasciato sguarnite non perché non ci fossero i fatti ma perché raccontare quei fatti per intero e non a pezzi, avrebbe significato smontare la Verità edificata dai Giusti senza se e senza ma “Mobilitazione per

Poco fa, con un blitz improvviso, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs hanno simbolicamente occupato Montecitorio e hanno sventolato dalle finestre della Camera questo cartello qui, che recita: “GAZA. L’ipocrisia uccide come la fame. Meloni sveglia”. Un Vai su Facebook

