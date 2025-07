Gaza ex ambasciatore Israele Eli Barnavi | Tel Aviv governata da pazzi Ue e Usa devono sanzionarla per far cadere Netanyahu

L'ex ambasciatore israeliano in Francia lancia un duro attacco al governo: "Non ha piĂą la maggioranza. Europa e Stati Uniti devono agire per fermare il genocidio" Su Gaza si è pronunciato anche l'ex ambasciatore israeliano in Francia, Eli Barnavi, con toni molto duri: "Tel Aviv è governata da.

«Israele è governato da fanatici senza orizzonte. L’Europa deve fermarli»: parla lo storico Eli Barnavi, ex ambasciatore a Parigi.

