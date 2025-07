Gaza ecco perché gli aiuti umanitari non arrivano | la maggior parte vengono rubati – I dati ONU

Quanti aiuti umanitari arrivano davvero a chi ne ha bisogno nella Striscia di Gaza? Domanda legittima, tenendo conto di episodi come quello recentemente denunciato dagli stessi attivisti palestinesi in cui bande armate sequestrano i camion dei rifornimenti per poi rivendere i prodotti a prezzi maggiorati alla stessa popolazione. Una risposta ufficiale arriva da un’analisi dei dati ufficiali forniti dal sito UN2720, il portale dedicato al monitoraggio degli aiuti diretti verso la Striscia di Gaza, mostrando una situazione sul campo preoccupante per la popolazione, facendoci comprendere come le scene ritratte nel video a non sia un caso isolato, ma largamente diffuso. 🔗 Leggi su Open.online