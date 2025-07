Gaza Brasile sanziona Israele stop all' invio di armi a Tel Aviv | Davanti al genocidio non tolleriamo l' impunità del regime

La decisione fa seguito alla sospensione delle forniture militari a Israele, al richiamo dell’ambasciatore da Tel Aviv e al rinvio della nomina di un nuovo diplomatico israeliano a Brasilia. Il presidente Lula a giugno: "Quello che sta succedendo a Gaza non è una guerra, è un genocidio perpetrato da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Brasile sanziona Israele, stop all'invio di armi a Tel Aviv: "Davanti al genocidio non tolleriamo l'impunità del regime"

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Israele non si ferma contro Gaza. Appello pace da 60 associazioni - 60 associazioni arabe e israeliane riunite a Gerusalemme in un summit per dire ‘no’ alla guerra e proporre vie di riconciliazione.

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - 8.38 E' di almeno 60 morti il bilancio degli attacchi israeliani delle ultime ore nella Striscia di Gaza.

Il Brasile sanzionerà Israele per il genocidio a Gaza: lo annuncia il ministro degli Esteri; #ISRAELHAMASWAR. Tel Aviv considererà i rapiti prigionieri di Guerra. Aiuti umanitari lanciati su Gaza; Guerra, ultime notizie. Hamas: approvata lista israeliana di 34 ostaggi per possibile accordo. Crimini di guerra, soldato Idf indagato fugge dal Brasile.

Il Brasile sanzionerà Israele per il genocidio a Gaza: lo annuncia il ministro degli Esteri - Il Brasile ha annunciato di aver deciso di imporre una serie di sanzioni al regime israeliano, colpendo i legami diplomatici, ... infopal.it scrive

#ISRAELHAMASWAR. Tel Aviv considererà i rapiti prigionieri di Guerra. Aiuti umanitari lanciati su Gaza - La Turchia, che non ha mai smesso di commerciare con Israele in tutti questi mesi di guerra, ha annunciato sei misure contro Israele, ade ... Come scrive agcnews.eu