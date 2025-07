Gaza arrivano i camion con gli aiuti e in molti restano feriti

Numerose persone ferite o morte vengono trasportate su carri o barelle improvvisate nella cittĂ di Gaza: sono tra coloro che rientrano da un’area dove sono arrivati i camion carichi di aiuti mercoledì 30 luglio. La popolazione della Striscia continua ad essere alla disperata ricerca di cibo mentre prosegue l’offensiva israeliana. Almeno 48 persone sarebbero state uccise e decine ferite: sono state trasportate all’ospedale Shifa dalla zona di Zikim, vicino alla regione di Waha, a ovest di Beit Lahiya. Facevano parte della folla che aspettava l’arrivo dei convogli con gli aiuti passati attraverso il valico di Zikim nel pomeriggio di mercoledì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, arrivano i camion con gli aiuti e in molti restano feriti

