Gaza ancora bombe e morti In arrivo inviato della Casa Bianca

Medio Oriente, si muore ancora nella Striscia di Gaza, mentre è in arrivo l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff. Primo punto in agenda, l’impegno umanitario nella Striscia e un incontro con il premier Netanyahu. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, ancora bombe e morti. In arrivo inviato della Casa Bianca

Palestina, in arrivo in Veneto cinque bambini di Gaza feriti sotto le bombe: saranno curati a Padova e Verona - PADOVA - Sono in arrivo anche in Veneto alcuni dei bambini feriti di Gaza, che verranno curati in Italia.

In arrivo in Emilia-Romagna due piccole pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza - Ancora una volta l’Emilia-Romagna è pronta ad accogliere pazienti bisognosi di cure provenienti dalla Striscia di Gaza: è previsto per la serata di domani l’arrivo in regione di una ragazzina di 11 anni, affetta da Febbre del Mediterraneo, che nella fase di primo trattamento sarà accolta.

Dall’inferno Gaza a Milano. L’arrivo del piccolo Adam: "Arti rotti e nervi lesionati" - L’atterraggio è previsto per le 19.30 di oggi all’aeroporto milanese di Linate. A bordo dell’Hercules dell’Aeronautica Militare ci sarà il piccolo Adam, accompagnato dalla mamma e da alcuni parenti.

Gaza, ancora bombe e morti. In arrivo inviato della Casa Bianca; Witkoff: Negoziati falliti per l'egoismo di Hamas. Macron:La Francia riconoscerĂ la Palestina - I mediatori da Egitto, Qatar e Stati uniti stanno tenendo una riunione per evitare il fallimento dei negoziati; Guerra MO, Witkoff: negoziati falliti per egoismo Hamas. Macron: riconosceremo Palestina.

Gaza, assalto ai camion di aiuti: clan di palestinesi armati li rivendono al mercato nero - L'inviato Usa in visita ai siti di aiuti L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff è arrivato in Israele dopo aver rinviato la visita ... Segnala lastampa.it

Gaza, arrivano i camion con gli aiuti e in molti restano feriti - La Protezione civile di Gaza ha dichiarato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sui palestinesi in attesa di ricevere aiuti umanitari nella Striscia di Gaza settentrionale, indicando un bilan ... Da informazione.it