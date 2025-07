Gatti scomparsi gli animalisti lanciano l’allarme | Spariti a decine in Emilia | vengono rapiti

A settembre del 2023 sparirono una trentina di gatti dai paesi dell’ Appennino Bolognese, ci furono poi casi di sparizione di altri decine di gatti dal capolugo emiliarno e da Ravenna e provincia. A fare un collegamento con quello che negli ultimi mesi sta succedendo a San Marino è Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente. I 35 gatti scomparsi nel nulla sul Titano da aprile a oggi, sette soltanto nell’ultima settimana, fanno drizzare le orecchie anche alle Associazioni italiane, oltre a quelle sammarinesi. "Quelli del 2023 in Italia sono fatti – spiegano – su cui furono fatte molte ipotesi e congetture, ma che di fatto non portarono ad individuare i rapitori in nessuna delle situazioni e i gatti non tornarono a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

