Garnacho in Serie A il Manchester United dice sì allo sconto

L’attaccante pronto a lasciare l’Inghilterra, il club apre alla sua cessione con prezzo ribassato: i club italiani adesso ci credono E’ un calciomercato ancora lungo e tortuoso, che può riservare diverse sorprese e che vede spegnersi e accendersi le luci all’improvviso sui nomi più svariati. Diversi ritornano periodicamente nelle cronache. Come quello di Alejandro Garnacho, di cui si è discusso molto negli ultimi tempi. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In un Manchester United che sta organizzando una rifondazione assai corposa, l’attaccante ispano-argentino è da tempo sul piede di partenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Garnacho in Serie A, il Manchester United dice sì allo sconto

