Garlasco svolta inattesa nel caso | chi è pronto a dare il proprio Dna

– Nel caso del delitto di Garlasco, emerge una nuova disponibilitĂ da parte di un soggetto vicino ad Andrea Sempio. Durante una recente trasmissione televisiva, l’uomo ha dichiarato la propria volontĂ di collaborare pienamente con gli inquirenti, offrendo il proprio DNA per eventuali accertamenti. Chiara Poggi: dichiarazioni dell’amico di Sempio sulla collaborazione alle indagini. La persona coinvolta, intervistata durante la trasmissione Uno Mattina Estate, ha spiegato il rapporto di lunga data con Andrea Sempio: “La mia amicizia con Andrea è un’amicizia di vecchia data, iniziata subito dalle superiori, dal primo anno, siamo entrati subito in sintonia e in simpatia, avevamo piĂą o meno lo stesso carattere”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, svolta inattesa nel caso: chi è pronto a dare il proprio Dna

