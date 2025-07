Garlasco pronto a dare il mio dna | chi entra in scena la svolta?

Mirko Crepaldi, uno degli amici di Andrea Sempio, è stato intervistato da Uno Mattina Estate, il programma in onda su Rai 1. L'uomo ha parlato del suo rapporto con il nuovo indagato dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. I due si conoscono da diversi anni: hanno infatti frequentato la scuola insieme. "La mia amicizia con Andrea è un’amicizia di vecchia data, iniziata subito dalle superiori, dal primo anno, siamo entrati subito in sintonia e in simpatia, avevamo più o meno lo stesso carattere, due persone pacate, ci sentiamo ancora oggi regolarmente e abbiamo mantenuto i rapporti ", ha detto Crepaldi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

