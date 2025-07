Garlasco nuova svolta inattesa | chi entra in scena Prendete il mio dna

Possibile nuova svolta sul delitto di Garlasco. Una persona vicina ad Andrea Sempio ha annunciato in televisione di essere pronto a fornire il suo Dna agli investigatori per mettersi completamente a disposizione. L’uomo in questione si è soffermato anche sull’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Infatti, colui che sarebbe pronto a dare il suo Dna in caso di necessitĂ , ha affermato durante la sua intervista a Uno Mattina Estate di conoscere molto bene Sempio: “La mia amicizia con Andrea è un’amicizia di vecchia data, iniziata subito dalle superiori, dal primo anno, siamo entrati subito in sintonia e in simpatia, avevamo piĂą o meno lo stesso carattere”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it