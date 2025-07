Gare a singapore Di Sabato sul podio mondiale Medaglia di bronzo ’Master’

Una medaglia di bronzo mondiale per la società Nuoto Grosseto. Nella splendida cornice di Sentosa, a Singapore, in occasione dei Campionati mondiali di nuoto Master, il portacolori biancorosso Simone Di Sabato ha vinto la medaglia di bronzo nella gara di tre chilometri in acque libere nella categoria master 45. L'atleta, seguito dal responsabile tecnico Alessandro Varani, al termine di una gara durissima ha chiuso con il tempo di 46'21'', a soli due secondi dal secondo posto. La competizione si è articolata in tre giri: nel primo Di Sabato non è riuscito a stare con il gruppo di testa e a causa del caldo, chiudendo terzo ma tallonato dal russo Andrey Romashkin e dall'inglese James Hickman.

